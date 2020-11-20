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TFF 1. Lig özeti (20.11.20)

TFF 1. Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte TFF 1. Lig'de öne çıkan detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 22:24 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 06:50
TFF 1. Lig özeti (20.11.20)

'in genç sağ beki Bilal Ceylan (17), kariyerinin en büyük iki hedefini açıkladı: "A 'da oynamak ve yurt dışında forma giymek istiyorum."

Bandırmaspor, derbisi için online hatıra bileti uygulaması başlattı. Taraftar derneği hesabına en az 50 TL bağış yapan herkes bilet sahibi olacak.

Altınordu'da, Bandırma ile oynanan erteleme maçında sakatlanan Yiğit Çeltik ve Emre Nefiz'in en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Virüsün en çok etkilediği takımlardan 'dan sevindirici bir haber geldi. Kırmızı-beyazlılarda son yapılan testlerde tüm sonuçlar negatif çıktı.

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