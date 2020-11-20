TFF 1. Lig özeti (20.11.20)

Eskişehir'in genç sağ beki Bilal Ceylan (17), kariyerinin en büyük iki hedefini açıkladı: "A Milli Takım'da oynamak ve yurt dışında forma giymek istiyorum."



Bandırmaspor, Balıkesirspor derbisi için online hatıra bileti uygulaması başlattı. Taraftar derneği hesabına en az 50 TL bağış yapan herkes bilet sahibi olacak.



Altınordu'da, Bandırma ile oynanan erteleme maçında sakatlanan Yiğit Emre Çeltik ve Emre Nefiz'in en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.



Virüsün en çok etkilediği takımlardan Samsunspor'dan sevindirici bir haber geldi. Kırmızı-beyazlılarda son yapılan testlerde tüm sonuçlar negatif çıktı.