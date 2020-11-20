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6 puanlık derbi!

’la karşılaşacak ’da Asbaşkan , “6 puanlık bir karşılaşma olarak bakıyoruz” diyerek maçın önemine dikkat çekti...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 22:19 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 06:50
6 puanlık derbi!

1. Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Yılport ile karşılaşacak Giresunspor'da kulüp asbaşkanı , mücadeleden kayıpsız ayrılmak istediklerini söyledi. Sahalarında zorlu bir maça çıkacaklarını dile getiren Çoban, "Samsunspor hedefe oynayan, iyi kurulmuş bir takım. Kolay bir maç olmayacaktır. Biz de iyi bir kadro kurduk, ligde yenemeyeceğimiz takım yok" diye konuştu. Tahsin Çoban, "Üst sıralarda kalmak istiyoruz. Bu maça 6 puanlık bir karşılaşma olarak bakıyoruz. Bir maç eksiğimiz olmasına rağmen şu an iyi durumdayız. En iyi şekilde mücadele ederek Samsunspor maçında galip gelen taraf ol- Giresunspor idmanında keyifler yerindeydi. malıyız" ifadelerini kullandı.

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