Haberler TFF 1.Lig Altın buldu

Altın buldu

Erteleme maçında ’yı konuk eden , ve ’ın golleriyle kazanarak puanını 17’ye yükseltti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 00:40 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 06:50
Altın buldu

1. Lig'in 8. hafta erteleme maçında evinde Bandırmaspor'u 2-0 mağlup etti. 'de 30 Ekim'de meydana gelen deprem nedeniyle ertelenen karşılaşmada Altınordu'nun gollerini Can ve attı. İzmir temsilcisi 17 puana ulaşıp 3'üncü sıraya yükselirken, ekibi ise 5 puanla 15'inci sırada kaldı.

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