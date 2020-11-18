Altın buldu

TFF 1. Lig'in 8. hafta erteleme maçında Altınordu evinde Bandırmaspor'u 2-0 mağlup etti. İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen deprem nedeniyle ertelenen karşılaşmada Altınordu'nun gollerini Yusuf Can ve Metehan attı. İzmir temsilcisi 17 puana ulaşıp 3'üncü sıraya yükselirken, Bandırma ekibi ise 5 puanla 15'inci sırada kaldı.