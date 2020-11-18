Alt liglerden haberler (18.11.20)

BURSASPOR'DA HURMACI ŞOKU

Cumartesi günü evinde Adanaspor'u ağırlayacak Bursaspor'da, Özer Hurmacı yine sakatlandı. Bolu ve Ankara maçlarını kaçıran 34 yaşındaki oyuncunun durumu MR'ın ardından belli olacak. Öte yandan Emirhan'ın sakatlığı ise geçti.

13 POZİTİF ÇIKTI

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'u da corona virüsü vurdu. Ergene Velimeşe'de 7 futbolcu ve 1 personel; 24 Erzincan'da ise 5 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

'ADALETSİZ OLUR'

Adana'nın hocası Yunus Murat Ceylan, oyuncu sayısı 14'ün altına düşen takımların hükmen yenik sayılacağı iddiasına, "Kural yolda değiştirilirse adaletsiz olur" diyerek karşı çıktı.

'FARKI AÇACAĞIZ'

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta 28 puanla zirvenin hakimi olan Manisa FK, en yakın takipçisi Erzincan'la karşılaşacak. Teknik adam Serkan Özbalta, liderlikte tek kalmak istediklerini söyledi.

DEMİR ŞOKTA...

Adana Demirspor, 1 futbolcu, 1 antrenör ve 6 personelin korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Dün yapılan testlerin ardından kulüpte pozitif vaka sayısı 37'ye yükseldi.