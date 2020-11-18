Haberler TFF 1.Lig Alt liglerden haberler (18.11.20)

Alt liglerden haberler (18.11.20)

1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte alt liglerde öne çıkan detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 00:48 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 06:50
Alt liglerden haberler (18.11.20)

BURSASPOR'DA HURMACI ŞOKU

Cumartesi günü evinde Adanaspor'u ağırlayacak 'da, yine sakatlandı. ve maçlarını kaçıran 34 yaşındaki oyuncunun durumu MR'ın ardından belli olacak. Öte yandan Emirhan'ın sakatlığı ise geçti.

13 POZİTİF ÇIKTI

Misli.com 2. Lig 'u da corona virüsü vurdu. Ergene Velimeşe'de 7 futbolcu ve 1 personel; 24 'da ise 5 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

'ADALETSİZ OLUR'

'nın hocası Yunus Murat Ceylan, oyuncu sayısı 14'ün altına düşen takımların hükmen yenik sayılacağı iddiasına, "Kural yolda değiştirilirse adaletsiz olur" diyerek karşı çıktı.

'FARKI AÇACAĞIZ'

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta 28 puanla zirvenin hakimi olan FK, en yakın takipçisi Erzincan'la karşılaşacak. Teknik adam Serkan Özbalta, liderlikte tek kalmak istediklerini söyledi.

DEMİR ŞOKTA...

Adana Demirspor, 1 futbolcu, 1 antrenör ve 6 personelin korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Dün yapılan testlerin ardından kulüpte pozitif vaka sayısı 37'ye yükseldi.

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