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Alt liglerden haberler (16.11.2020)

Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 00:12 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Alt liglerden haberler (16.11.2020)

BOLU'DA VAKA SAYISI 10 OLDU
1. Lig ekibi 'da 3 futbolcu ve 1 sağlık çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı. Böylece tedavi gören futbolcu sayısı 10'a yükseldi. Bu futbolcuların dışında da 1 antrenör, 1 sağlık çalışanı ve 4 personel pozitif durumda.

BANDIRMA'DA 4 KORONA
TFF 1. Lig'de yer alan 'da, depremi nedeniyle ertelenen ve yarın oynanacak Altınordu maçı öncesinde koronavirüs şoku yaşandı. Takımın yapılan testlerde iki futbolcu ve iki personelin sonucu pozitif çıktı.

KISA... KISA... KISA...
'la karşılaşacak olan , çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yeşil-beyazlılar, antrenmanın çoğunluğunda çabukluk ve kuvvet calışması gerçekleştirdi.

Altay'da son iki sezonun gol kralı Paixao, bu sezon da yeniden zirveye çıkmak istiyor. 6 gol atan Portekizli santrfor, Menemen'le karşılaşacak takımının yine en önemli kozu olacak.

Bandırma'yla karşılaşacak Altınordu'ya iki oyuncusundan kötü haber geldi. Sol kanat Yiğit ile yeni transfer sağ bek Emre Nefiz, sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak.

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