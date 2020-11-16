Alt liglerden haberler (16.11.2020)

BOLU'DA VAKA SAYISI 10 OLDU

TFF 1. Lig ekibi Bolu'da 3 futbolcu ve 1 sağlık çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı. Böylece tedavi gören futbolcu sayısı 10'a yükseldi. Bu futbolcuların dışında da 1 antrenör, 1 sağlık çalışanı ve 4 personel pozitif durumda.

BANDIRMA'DA 4 KORONA

TFF 1. Lig'de yer alan Bandırma'da, İzmir depremi nedeniyle ertelenen ve yarın oynanacak Altınordu maçı öncesinde koronavirüs şoku yaşandı. Takımın yapılan testlerde iki futbolcu ve iki personelin sonucu pozitif çıktı.

KISA... KISA... KISA...

Adanaspor'la karşılaşacak olan Bursaspor, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yeşil-beyazlılar, antrenmanın çoğunluğunda çabukluk ve kuvvet calışması gerçekleştirdi.



Altay'da son iki sezonun gol kralı Paixao, bu sezon da yeniden zirveye çıkmak istiyor. 6 gol atan Portekizli santrfor, Menemen'le karşılaşacak takımının yine en önemli kozu olacak.



Bandırma'yla karşılaşacak Altınordu'ya iki oyuncusundan kötü haber geldi. Sol kanat Yiğit Emre ile yeni transfer sağ bek Emre Nefiz, sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak.