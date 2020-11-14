Mustafa Özer süre istedi

TFF 1. Lig ekibi Ankaraspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Özer, camiadan başarı için süre istedi. Özer, "Şu andaki hedefimiz koşan ve mücadele eden bir takım oluşturmak ama tabii bu bir süreç istiyor ve en azından 2-3 haftaya ihtiyacımız var" değerlendirmesinde bulundu.