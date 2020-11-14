TFF 1. Lig ekibi Ankaraspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Özer, camiadan başarı için süre istedi. Özer, "Şu andaki hedefimiz koşan ve mücadele eden bir takım oluşturmak ama tabii bu bir süreç istiyor ve en azından 2-3 haftaya ihtiyacımız var" değerlendirmesinde bulundu.
Mustafa Özer süre istedi
TFF 1. Lig ekibi Ankaraspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Özer, camiadan başarı için süre istedi.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 22:50 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 06:50