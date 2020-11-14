Haberler TFF 1.Lig Mustafa Özer süre istedi

süre istedi

1. Lig ekibi Ankaraspor'un yeni teknik direktörü , camiadan başarı için süre istedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 22:50 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Mustafa Özer süre istedi

1. Lig ekibi Ankaraspor'un yeni teknik direktörü , camiadan başarı için süre istedi. Özer, "Şu andaki hedefimiz koşan ve mücadele eden bir takım oluşturmak ama tabii bu bir süreç istiyor ve en azından 2-3 haftaya ihtiyacımız var" değerlendirmesinde bulundu.

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