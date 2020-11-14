Menemen’de vakalar azaldı

Adana maçı, 18 futbolcusunda corona virüsü tespit edilmesi nedeniyle ertelenen Menemenspor'da, son testler sonucu yüzler gülmeye başladı. Teknik Direktör Cenk Laleci, "34 kişide corona virüsü tespit edilmişti. Şu an sadece 5-6 kişinin sonucu pozitif durumda" bilgisini verdi.