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Menemen’de vakalar azaldı

maçı, 18 futbolcusunda corona virüsü tespit edilmesi nedeniyle ertelenen Menemenspor'da, son testler sonucu yüzler gülmeye başladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 22:40 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Menemen’de vakalar azaldı

maçı, 18 futbolcusunda corona virüsü tespit edilmesi nedeniyle ertelenen Menemenspor'da, son testler sonucu yüzler gülmeye başladı. Cenk Laleci, "34 kişide corona virüsü tespit edilmişti. Şu an sadece 5-6 kişinin sonucu pozitif durumda" bilgisini verdi.

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