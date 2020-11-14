Adana maçı, 18 futbolcusunda corona virüsü tespit edilmesi nedeniyle ertelenen Menemenspor'da, son testler sonucu yüzler gülmeye başladı. Teknik Direktör Cenk Laleci, "34 kişide corona virüsü tespit edilmişti. Şu an sadece 5-6 kişinin sonucu pozitif durumda" bilgisini verdi.
Menemen’de vakalar azaldı
Adana maçı, 18 futbolcusunda corona virüsü tespit edilmesi nedeniyle ertelenen Menemenspor'da, son testler sonucu yüzler gülmeye başladı.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 22:40 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 06:50