Giresun doludizgin

TFF 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Giresunspor, milli araya Bandırma galibiyetiyle moralli girdi. Asbaşkan Tahsin Çoban, ekonomik zorluklar içerisinde iyi bir takım oluşturduklarının altını çizdi. Şu ana kadar iyi bir grafik yakaladıklarını vurgulayan Çoban, "8 maçta sadece 2 yenilgi aldık, üst sıralardaki yerimizi koruduk. Teknik direktörümüz Hakan Keleş çok iyi biri. Onun yönetiminde daha da başarılı olacağımıza inanıyoruz" diye iddialı konuştu.