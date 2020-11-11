Haberler TFF 1.Lig Giresun doludizgin

doludizgin

Milli ara öncesi ’dan 3 puanla dönen Çotanaklar, gözünü zirveye dikti

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 23:45 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 06:50
Giresun doludizgin

1. Lig'in iddialı ekiplerinden Giresunspor, milli araya galibiyetiyle moralli girdi. Asbaşkan Tahsin Çoban, ekonomik zorluklar içerisinde iyi bir takım oluşturduklarının altını çizdi. Şu ana kadar iyi bir grafik yakaladıklarını vurgulayan Çoban, "8 maçta sadece 2 yenilgi aldık, üst sıralardaki yerimizi koruduk. Teknik direktörümüz Hakan Keleş çok iyi biri. Onun yönetiminde daha da başarılı olacağımıza inanıyoruz" diye iddialı konuştu.

BİZE ULAŞIN