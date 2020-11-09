Es-es 90’da yıkıldı

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Eskişehirspor sahasında Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti. Mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Başkent ekibi, 14'te Uğur Kutlu'nun golüyle öne geçti: 0-1. 32. dakikada Alimi, skora eşitlik getirdi: 1-1. 46'da Sholaja'nın pasında topla buluşun Alimi, düzgün bir vuruş yaparak takımını öne geçirdi: 2-1. Mücadelenin son anlarında rakip kaleye beraberlik için yüklenen Keçiörengücü, 90'da golü buldu. Soner'in ortasında ceza sahası çizgisi üzerinden kafa vuruşu yapan Manaj, topu ağlara göndererek maçın skorunu belirledi: 2-2. Ligdeki ilk galibiyetine çok yaklaşan Eskişehirspor, mücadeleden 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı. Bu sonucun ardından Es-Es 4, Keçiörengücü ise 15 puana yükseldi.