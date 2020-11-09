Direkler ağladı!

TFF 1. Lig'de Samsunspor evinde Altınordu ile 1-1 berabere kaldı. 27. dakikada Nadir Çiftçi'nin ceza sahası dışından vurduğu şut iki direğin birleştiği yerden oyun alanına döndü. 32'de bu kez Burak Çalık'ın kafa vuruşu üst direkten döndü. 34'te ise Guido'nun çevirdiği topta Nadir'in şutu yan direkten oyun alanına döndü. Samsun'un ilk yarıda 3 topunun direkten döndüğü mücadelenin ikinci yarısında öne geçen Altınordu oldu. 57. dakikada Furkan'ın sağdan ortasına iyi yükselen Ahmet İlhan Özek'in kafa vuruşu filelerle buluştu. 0-1. 6'inci. dakikada Gökhan'ın ara pasına iyi hareketlenen Burak Çalık'ın şutu filelerle buluştu ve mücadeleye eşitlik geldi: 1-1. 74. dakikada sağdan gelen ortaya rahat pozisyonda kafayla vuran Nadir'in şutu kaleci Erhan'ın ellerinde kaldı. Başka gol olmayınca taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Bu sonuçla üst üste ikinci beraberliğini alan Samsunspor, lider Tuzlaspor'un puan kaybettiği haftada zirveye otak olma şansını kaçırdı.

'ŞANSSIZ BİR MAÇ OLDU'

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, mücadelenin ardından galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyledi. Özellikle ilk yarıda net fırsatları kaçırdıklarını hatırlatan Sağlam, "Direkten dönen toplarımız var. Kaçırdığımız fırsatlar çok netti. Bizim adımıza şanssız bir maç oldu diyebilirim. Önümüzdeki haftalarda daha iyi olmalı ve seri galibiyetler almalıyız" ifadesini kullandı.