Akigo’ya Bolu freni

TFF 1. Lig'in 9'uncu haftasında Akhisarspor ile Boluspor karşı karşıya geldi. Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki maçın 28. dakikasında Çekdar'ın ara pasıyla Mosqiera'yla karşı karşıya kalan Taha, topu ağlarla buluşturdu: 1-0. 32'de Doğukan'ın eline çarpan topta kazanılan penaltıyı Bekir gole çevirdi: 1-1.

PENALTI KAÇTI

35'TE yine Çekdar'ın ortasında Hadzic, kaleci Mosqiera'yı avladı: 2-1. 49'da Akhisar'da Hadzic, penaltıyı direğe nişanladı. 83'te Doğukan bu kez ceza sahasında Poepon'u düşürdü. Bekir, penaltıdan maçın skorunu belirledi: 2-2. 88'de Bjarnason kızardı. Bu sonuçla iki maç sonra puan kaybeden Akhisar, yarışta yara aldı.

'MAÇI KOPARAMADIK'

Akhisar Teknik Direktörü Cem Kavçak, ikinci yarıda maçı koparma fırsatını kaçırdıklarını söyledi. Kavçak, "Hadzic, penaltıyı kaçırdı. Burada maç kopabilirdi. Artık önümüzdeki haftalarda telafisini yapacağız" dedi.