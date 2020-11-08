Timsah kaçamadı

Bursaspor, Batuhan’ın golüyle öne geçtiği Ankaraspor deplasmanında Beykan’ın vuruşuyla 2 puanı bıraktı
TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 23:30Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2020 Pazar 06:50
Bursaspor, Ankaraspor deplasmanında fırsatı tepti... 8. dakikada Batuhan Kör ile öne geçen Timsah, 25. dakikada Beykan Şimşek'in golüne engel olamayınca 1 puanla yetindi: 1-1. 11 puanla 11. sıraya yerleşen Bursaspor, milli ara sonrası Adanaspor'u ağırlayacak. 5 puanlı 16. sıradaki Ankaraspor ise deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak.