Bandırmaspor 0-1 Giresunspor MAÇ SONUCU | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de 9. hafta karşılaşmasında Bandırmaspor, Giresunspor'u konuk etti. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka Giresunspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 16. dakikada Ibrahima Balde kaydetti.



Ligde 1 maç aradan sonra kazanan Giresunspor, puanını 14'e yükseltti ve 6. sırada yer aldı. 8 maçtır galibiyet alamayan Bandırmaspor ise 5 puanla 15. sırada yer buldu.



Giresunspor, gelecek hafta Samsunspor'u ağırlayacak. Bandırmaspor ise Tuzlaspor deplasmanına konuk olacak.