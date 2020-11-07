Haberler TFF 1.Lig Bandırmaspor 0-1 Giresunspor MAÇ SONUCU | TFF 1. Lig

0-1 MAÇ SONUCU | 1.

1. 'in 9. hafta maçında sahasında 'u konuk etti. Deplasman ekibi 'nin 16. dakikada attığı golle karşılaşmayı kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 09:31 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 16:13
Bandırmaspor 0-1 Giresunspor MAÇ SONUCU | TFF 1. Lig

1. 'de 9. hafta karşılaşmasında , 'u konuk etti. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka Giresunspor'un 'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 16. dakikada kaydetti.

Ligde 1 maç aradan sonra kazanan Giresunspor, puanını 14'e yükseltti ve 6. sırada yer aldı. 8 maçtır galibiyet alamayan Bandırmaspor ise 5 puanla 15. sırada yer buldu.

Giresunspor, gelecek hafta 'u ağırlayacak. Bandırmaspor ise Tuzlaspor deplasmanına konuk olacak.

BİZE ULAŞIN