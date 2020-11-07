Alt liglerden haberler (12.10.20)

TUZLA'DA SERİ SÜRECEK

Geçtiğimiz hafta Altay'la oynayacağı maç ertelenen Tuzlaspor, bugün Ümraniye'ye konuk oluyor. Maç eksiğiyle zirve ortağı olan mavi-beyazlılar, kazanarak hem 4'te yapmak hem de zirvenin tek hakimi olmak istiyor. İyi hazırlandıklarını ifade eden Teknik Direktör Taner Taşkın, "Serimizi sürdürmek için oyuncularım elinden geleni yapacak ve zirveye oturacağız" diye konuştu.

SÖZERİ İDDİALI KONUŞTU

Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Giresun'u mağlup ederek milli araya moralli girmek istediklerini vurguladı. Morale ihtiyaçları olduğunu belirten Sözeri, "Kazanarak moral motivasyon kazanmamız gerekiyor. Eksikleri de giderdiğimiz zaman herkes çok iyi bir Bandırmaspor izleyecek. Biz kendimize güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

MENEMEN'E ERTELEME

TFF 1. Lig'de bugün oynanması gereken Adanaspor- Menemenspor karşılaşması konuk ekipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi. TFF'den yapılan açıklamada, mücadelenin ileri bir tarihte oynanacak vurgulandı. Menemen'de 29 Ekim Perşembe gününden bu yana ortaya çıkan 34 vaka arasında teknik direktör Cenk Laleci ve 18 futbolcu da bulunuyor.

BOLU'DA 6 VAKA ÇIKTI

Boluspor'da 3 futbolcu ve 3 kulüp çalışanının koronavirüs testleri pozitif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Testi pozitif sonuçlanan futbolcularımız ve kulüp çalışanlarımızın tedavi süreci başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

ORDU'DA ZORUNLU ROTASYON

Yarın Samsun'la karşılaşacak Altınordu'da Hüseyin Eroğlu, savunmada zorunlu değişime gidecek. Yusuf, Kahraman ve Yiğithan'ın tedavilerinin sürdüğü İzmir ekibinde, savunmada Sinan'ın yanında Yusuf Can görev yapacak.

'FUTBOLCULAR HAVAYA UÇUYOR'

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Fenerbahçe ile eşleşen 2. Lig ekiplerinden Sivas Belediyespor'un teknik direktörü Özer Karadaş, güçlü rakiplerini kupada yenerek bir üst tura yükselmeyi hedeflediklerini söyledi. Karadaş, "Türkiye'nin en büyük takımıyla eşleştik. Futbolcularımız çok sevinçli, havaya uçuyorlar. Hatta futbolcularımız için bir motivasyon oldu, herkes oynamak istiyor. Elimizden geleni yapacağız, kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceğiz. Maçın favorisi onlar, büyük bir kulüp. Bizim için bir mutluluk" dedi.

-Beyaz Grup lideri Manisa FK'nin hocası Serkan Özbalta, sezona yaptıkları iyi başlangıcı sürdürerek sezon sonunda ipi göğüsleyeceklerini ifade etti.

-Teknik direktör Ferruh Özgün'le karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Misli.com 3. Lig 3. Grup ekibi Erbaaspor, son olarak Pazarspor'u çalıştıran Şevki Tonyalı'yla anlaştı.

-Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta alt sıralarda kalan Karaköprü Belediyespor, Mehmet Şansal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu Hüseyin Dağ'a emanet etti.

-3. Lig 2. Grup lideri Nazilli Belediyespor'un sahasında oynayacağı Tokatspor maçı, yönetimin talebiyle 12 Kasım Perşembe'den 11 Kasım Çarşamba gününe alındı.

-Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta Arhavi maçı ertelenen Karşıyaka'ya 2 gün izin verildi. Teknik direktör Soner Tolungüç, takımına bu aranın iyi geleceğini ifade etti.