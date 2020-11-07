Haberler TFF 1.Lig Adana Demirspor'da 29 corona virüsü vakası!

Demirspor'da 29 vakası!

Son dakika haberine göre; 1. Lig ekiplerinden Demispor yaptığı açıklama ile 24 futbolcu, 2 teknik heyet ve 3 personelde corona virüsüne rastlandığını duyurdu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 11:20 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 11:39
Adana Demirspor'da 29 corona virüsü vakası!

Futbol camiasında vakaları artarak devam ediyor. Son olarak 1. Lig ekibi Demirspor'da 24 futbolcuda corona virüsüne rastlandı.

Son dakika haberine göre; TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demispor yaptığı açıklama ile 24 futbolcu, 2 teknik heyet ve 3 personelin corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Mavi-lacivertli kulüpten, konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

İstanbulspor A.Ş maçı öncesinde futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Covid-19 testleri yapılmış, 24 futbolcu, 2 teknik heyet ve 3 personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır.

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