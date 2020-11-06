Haberler TFF 1.Lig Boluspor'da 6 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı!

'da 6 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı!

1. ekiplerinden Beypiliç , kulüp içinde yapılan corona virüsü testlerinin ardından 3 futbolcu ve 3 kulüp çalışanının testinin pozitif çıktığını duyurdu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 12:29 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 13:13
Boluspor'da 6 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı!

1. 'de mücadele eden ve puan tablosunun 17. sırasında yer alan , corona virüsü şoku yaşadı. Futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına yapılan korona virüs testi sonrasında 3 futbolcu ve 3 kulüp çalışanının test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan Covid-19 testleri sonrasında, 3 futbolcumuz ve 3 kulüp çalışanımızın testi pozitif çıkmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcularımız ve kulüp çalışanlarımızın takip ve tedavi süreçleri başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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