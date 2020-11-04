Menemen'e şok!

Geçtiğimiz haftadan bu yana koronavirüs vakalarıyla boğuşan Menemenspor'da, pozitif vaka sayısı 30'a ulaştı. 29 Ekim'de yapılan testlerde 13, 30 Ekim'de yeni yapılan testlerde ise 9 olmak üzere daha önce 22 pozitif vakaya rastlanırken, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'ndaki 24 Erzincanspor mücadelesi öncesinde yapılan testlerde bu sayı 30 kişiye çıktı.

ADANA MAÇI DA ERTELENECEK

Sarı-lacıvertlılerde teknik direktör Cenk Laleci ve 5 futbolcu dahil kulüp masörü ve malzemecisinde de koronavirüse rastlandı. Negatif futbolcu sayısı 14'e düşen Menemen, bugün kupa statüsü gereği hükmen mağlup olmamak için 24 Erzincan maçına daha önce profesyonel yaptığı gençlerle çıkacak. Menemen'in ligde 7 Kasım'da oynaması gereken Adanaspor maçı ise ertelenecek.