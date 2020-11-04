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'e şok!

Menemenspor’da vaka sayısı 30’a yükseldi. ekibi, karşısına genç oyuncularıyla çıkacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2020 Salı 22:51 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 06:50
Menemen'e şok!

Geçtiğimiz haftadan bu yana koronavirüs vakalarıyla boğuşan Menemenspor'da, pozitif vaka sayısı 30'a ulaştı. 29 Ekim'de yapılan testlerde 13, 30 Ekim'de yeni yapılan testlerde ise 9 olmak üzere daha önce 22 pozitif vakaya rastlanırken, 3'üncü Eleme Turu'ndaki mücadelesi öncesinde yapılan testlerde bu sayı 30 kişiye çıktı.

ADANA MAÇI DA ERTELENECEK

Sarı-lacıvertlılerde teknik direktör Cenk Laleci ve 5 futbolcu dahil kulüp masörü ve malzemecisinde de koronavirüse rastlandı. Negatif futbolcu sayısı 14'e düşen , bugün kupa statüsü gereği hükmen mağlup olmamak için 24 maçına daha önce profesyonel yaptığı gençlerle çıkacak. Menemen'in ligde 7 Kasım'da oynaması gereken maçı ise ertelenecek.

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