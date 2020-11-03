TFF 1, 2 ve 3'üncü ligden haberler

ÖZKÖYLÜ İMZAYI ATTI

MİSLİ.COM 2. Lig Beyaz Grup ekibi Hekimoğlu Trabzon, Teknik Direktör Osman Özköylü'ye 2+1 yıllık imza attırdı. 49 yaşındaki hoca, "Süper Lig takımlarından güçlü bir yapıya sahip bir takıma geldim. Çok heyecanlıyım" dedi.

SAMSUN MEMNUN

Samsun genel menajeri Mustafa Aztopal, Adana Demir deplasmanında alan 1 puanın değerli olduğunu söyledi: "Rakibin kadrosu önemli oyunculardan kurulu. En büyük rakibimizden sahasında 1 puan almak da iyiydi."

İLDİZ DE GERİ DÖNÜYOR

Corona virüsü sebebiyle son maçına 21 Ekim'de çıkan Altay, bugün kupada 1922 Konya'yı ağırlıyor. Genç ağırlıklı bir kadroyla oynayacak İzmir ekibinde, virüsü atlatan teknik direktör Yücel İldiz de görevinin başında olacak.

GÜNÜ VE YERİ DEĞİŞTİ

Manisa FK'nin kupada Gümüşhane ile oynayacağı maçın tarihi ve saati değişti. Perşembe günü oynanacak mücadele, yarın 13.00'e alındı. Mümin Özkasap Stadı'ndaki bakım nedeniyle ise Manisa 19 Mayıs'ta oynanacak.