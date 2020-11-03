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1, 2 ve 3'üncü ligden haberler

1, 2 ve 3'üncü ligden haberlerİ sizler için derledik.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2020 Salı 00:14 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2020 Salı 06:50
TFF 1, 2 ve 3'üncü ligden haberler

ÖZKÖYLÜ İMZAYI ATTI

MİSLİ.COM 2. Lig ekibi Hekimoğlu Trabzon, Teknik Direktör Osman Özköylü'ye 2+1 yıllık imza attırdı. 49 yaşındaki hoca, " takımlarından güçlü bir yapıya sahip bir takıma geldim. Çok heyecanlıyım" dedi.

SAMSUN MEMNUN

genel menajeri Mustafa Aztopal, deplasmanında alan 1 puanın değerli olduğunu söyledi: "Rakibin kadrosu önemli oyunculardan kurulu. En büyük rakibimizden sahasında 1 puan almak da iyiydi."

İLDİZ DE GERİ DÖNÜYOR

Corona virüsü sebebiyle son maçına 21 Ekim'de çıkan Altay, bugün kupada 1922 'yı ağırlıyor. Genç ağırlıklı bir kadroyla oynayacak ekibinde, virüsü atlatan teknik direktör de görevinin başında olacak.

GÜNÜ VE YERİ DEĞİŞTİ

FK'nin kupada ile oynayacağı maçın tarihi ve saati değişti. Perşembe günü oynanacak mücadele, yarın 13.00'e alındı. Mümin Özkasap Stadı'ndaki bakım nedeniyle ise Manisa 19 Mayıs'ta oynanacak.

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