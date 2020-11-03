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Ünüver ile 5 senelik sözleşme imzaladı!

altyapısından yetişen 2002 doğumlu futbolcu Ünüvar, imzaladığı 5 senelik sözleşme ile profesyonelliğe adım attı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2020 Salı 17:43
Eskişehirspor Göktuğ Kaan Ünüver ile 5 senelik sözleşme imzaladı!

1. Lig ekiplerinden , altyapıdan yetişen 18 yaşındaki forvet oyuncusu Ünüver ile 5 senelik sözleşme imzaladı. Konuyla ilgili siyah-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Vali Hanefi Demirkol Tesislerimizde Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Sportif Direktörümüz ile bir araya gelen Göktuğ Kaan, imzaladığı 5 senelik sözleşme ile profesyonelliğe adım attı. Forvet mevkiinde oynayan oyuncumuza A takımımızla birlikte sağlıklı, başarılı ve bol gollü sezonlar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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