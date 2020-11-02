Boğalar 1 puanı kurtardı

İstanbulspor, K.Gücü deplasmanında 37’de Samet’in golüyle geri düştü. 77’de Onur’un penaltısıyla beraberliği çıkardı.
TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 22:06Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Haftaya ikinci sırada giren İstanbulspor, Ankara Keçiörengücü deplasmanına çıktı. 37. dakikada İrfan Akgün'ün sağdan ortasına iyi yükselen Samet Akaydın kafayı vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. 77. Dakikada soldan ceza sahasına giren Abazaj iki kişi arasından çıkamayınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Onur Ergün beyaz noktadan fileleri sarsmayı başardı: 1-1. İstanbulspor kalan dakikalarda rakip kaleye yüklendi fakat sonuç değişmedi. Boğalar puanını 17'ye, başkent temsilcisi ise 14'e yükseltti.