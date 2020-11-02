Akhisar tek attı

TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 22:08Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
TFF 1. Lig'in 8. haftasında Akhisarspor deplasmanda Eskişehirspor'u 1-0 mağlup etti. Misafir ekip, 29. dakikada Çekdar'ın golüyle 3 puanı hanesine yazdırırken Eskişehir'in beraberlik çabaları yeterli olmadı. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Eskişehirspor, bu sonuçla üst üste 3. mağlubiyetini aldı; Akhisar ise art arda 2. galibiyetini elde edip 12 puana yükseldi. Akhisar gelecek hafta Bolu ile karşılaşacak.