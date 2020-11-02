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Akhisar tek attı

1. 'in 8. haftasında Akhisarspor deplasmanda 'u 1-0 mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 22:08 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Akhisar tek attı
1. 'in 8. haftasında Akhisarspor deplasmanda 'u 1-0 mağlup etti. Misafir ekip, 29. dakikada Çekdar'ın golüyle 3 puanı hanesine yazdırırken 'in beraberlik çabaları yeterli olmadı. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Eskişehirspor, bu sonuçla üst üste 3. mağlubiyetini aldı; Akhisar ise art arda 2. galibiyetini elde edip 12 puana yükseldi. Akhisar gelecek hafta ile karşılaşacak.
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