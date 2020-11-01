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Çotanak'a ağır yara

, konuk ettiği Ümraniye’ye boyun eğdi, tam 5 hafta sonra kaybetti

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 23:06 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 06:50
Çotanak'a ağır yara
1. Lig'in 8. haftasında 'u konuk eden , rakibine boyun eğdi. Sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılan ekibi, 5 hafta sonra sahadan puansız ayrıldı. 22. dakikada hızlı çıkan Ümraniyespor'da Alaaddin sağdan ortaladı. 'ın şutunda savunmaya çarpan top ağlarla buluştu: 0-1. 42'de Gökhan'ın serbest vuruşunda kaleci Tolgahan gole izin vermedi. 52'de Eren'in şutu az farkla dışarı çıktı
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