Çotanak'a ağır yara

Giresunspor, konuk ettiği Ümraniye’ye boyun eğdi, tam 5 hafta sonra kaybetti
TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 23:06Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 06:50
TFF 1. Lig'in 8. haftasında Ümraniyespor'u konuk eden Giresunspor, rakibine boyun eğdi. Sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılan Karadeniz ekibi, 5 hafta sonra sahadan puansız ayrıldı. 22. dakikada hızlı çıkan Ümraniyespor'da Alaaddin sağdan ortaladı. Gökhan'ın şutunda savunmaya çarpan top ağlarla buluştu: 0-1. 42'de Gökhan'ın serbest vuruşunda kaleci Tolgahan gole izin vermedi. 52'de Eren'in şutu az farkla dışarı çıktı