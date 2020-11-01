Bursaspor’un gençleri göz kamaştırıyor

TFF 1.Lig'de son olarak Boluspor'u mağlup eden Bursaspor'u altyapıdan gelen oyuncular sırtlıyor. Vakıfköy tabanlı oyuncular, özellikle son oynanan karşılaşmada kendilerini Türkiye'ye hayran bıraktılar. 18 yaşındaki Ali Akman, iki kez fileleri havalandırarak gol sayısını 7'ye yükseltti ve krallık yarışında zirveye oturdu. Birçok takımın transfer listesinde yer alan Burak Kapacak da Boluspor maçını boş geçmedi ve attığı tek golle takımına katkıda bulundu. Batuhan Kör'ün de 1 golle galibiyette büyük pay sahibi olduğu maç sonrası herkesin gözü genç oyunculara çevrildi. Bursaspor'un 8 hafta sonunda attığı 15 golün 14'ünde altyapıdan gelen futbolcuların imzası var. Ali Akman (7), Burak Kapacak (4), Batuhan Kör (2) ve İsmail Çokçalış rakip fileleri havalandırırken, sadece Burak Altıparmak, altyapıdan yetişmeyip gol sayısına katkıda bulunan isim oldu.



