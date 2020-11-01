Haberler TFF 1.Lig Bursaspor’un gençleri göz kamaştırıyor

’un gençleri göz kamaştırıyor

tahtasını açamayan ’da genç oyuncuların gösterdiği performans camiayı mutlu etti. Yeşil-beyazlıların attığı 15 golün 14’ünde altyapıdan gelen futbolcuların imzası var.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 15:20
Bursaspor’un gençleri göz kamaştırıyor

1.'de son olarak 'u mağlup eden 'u altyapıdan gelen oyuncular sırtlıyor. Vakıfköy tabanlı oyuncular, özellikle son oynanan karşılaşmada kendilerini 'ye hayran bıraktılar. 18 yaşındaki , iki kez fileleri havalandırarak gol sayısını 7'ye yükseltti ve krallık yarışında zirveye oturdu. Birçok takımın listesinde yer alan da Boluspor maçını boş geçmedi ve attığı tek golle takımına katkıda bulundu. 'ün de 1 golle galibiyette büyük pay sahibi olduğu maç sonrası herkesin gözü genç oyunculara çevrildi. Bursaspor'un 8 hafta sonunda attığı 15 golün 14'ünde altyapıdan gelen futbolcuların imzası var. Ali Akman (7), Burak Kapacak (4), Batuhan Kör (2) ve İsmail Çokçalış rakip fileleri havalandırırken, sadece Burak Altıparmak, altyapıdan yetişmeyip gol sayısına katkıda bulunan isim oldu.


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