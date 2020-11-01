Adana Demirspor - Samsunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Adana Demirspor ile Samsunspor kozlarını paylaşacak. Kritik maç öncesi merak edilen konular arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Samsunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ADANA DEMİRSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Samsunspor maçı 1 Kasım Pazar günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

TRT SPOR KAÇINCI KANALDA?

TRT Spor kanalı Digiturk'te 86. kanallarda, D-Smart'ta 86. kanalda, Tivibu'da 85. kanalda ve Tele dünya 222. kanalda yayın yapmaktadır.