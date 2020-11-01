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Adana Demirspor - maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | 1. Lig

1. Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor sahasında karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Adana Demirspor - Samsunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? TFF 1. Lig maçı TRT Spor izle...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 11:38
Adana Demirspor - Samsunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

1. Lig'de heyecan devam ediyor. Adana Demirspor ile kozlarını paylaşacak. Kritik maç öncesi merak edilen konular arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Samsunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ADANA DEMİRSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Samsunspor maçı 1 Kasım Pazar günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

TRT SPOR KAÇINCI KANALDA?

TRT Spor kanalı Digiturk'te 86. kanallarda, D-Smart'ta 86. kanalda, Tivibu'da 85. kanalda ve Tele dünya 222. kanalda yayın yapmaktadır.

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