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Özköylü Hekimoğlu’nda

ile yollarını ayıran Karadeniz temsilcisi Teknik Direktör ’yü görevin başına getirdi

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 01:32 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
Özköylü Hekimoğlu’nda
MİSLİ.COM 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden FK, geçtiğimiz günlerde ile yollarını ayırmıştı. Karadeniz ekibi tecrübeli Teknik Direktör olarak ile anlaştı. Hekimoğlu Trabzon FK Başkanı Celil Hekimoğlu, yeni teknik direktörlerini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu. Başkan Hekimoğlu, "Teknik sorumlu olarak Osman Özköylü ile prensipte anlaştık. İnşallah Hacettepe maçı sonrası hocamız görevine başlayacaktır. Hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Özköylü bir zamanlar Trabzonspor'da forma giymişti.
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