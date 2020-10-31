Özköylü Hekimoğlu’nda

TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 01:32Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
MİSLİ.COM 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK, geçtiğimiz günlerde Alper Avcı ile yollarını ayırmıştı. Karadeniz ekibi tecrübeli Teknik Direktör olarak Osman Özköylü ile anlaştı. Hekimoğlu Trabzon FK Başkanı Celil Hekimoğlu, yeni teknik direktörlerini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu. Başkan Hekimoğlu, "Teknik sorumlu olarak Osman Özköylü ile prensipte anlaştık. İnşallah Hacettepe maçı sonrası hocamız görevine başlayacaktır. Hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Özköylü bir zamanlar Trabzonspor'da forma giymişti.