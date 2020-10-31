Menemen’de 13 pozitif vaka

TFF 1. Lig ekibi Menemenspor'da 7'si futbolcu 13 kişinin koronavirüs testi pozitif sonuçlandı.
TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 01:38Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
TFF 1. Lig ekibi Menemenspor'da 7'si futbolcu 13 kişinin koronavirüs testi pozitif sonuçlandı. Bugün oynanacak Ankaraspor maçı öncesi yaşanan şok gelişme takımın moralini bozdu. Yedi futbolcunun yanı sıra teknik ekipten iki kişi ile birer kulüp yöneticisi, tercüman, medya sorumlusu ve malzemecinin hastalandığı bildirildi.