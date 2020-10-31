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Menemen’de 13 pozitif vaka

1. Lig ekibi 'da 7'si futbolcu 13 kişinin koronavirüs testi pozitif sonuçlandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 01:38 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
Menemen’de 13 pozitif vaka
TFF 1. Lig ekibi 'da 7'si futbolcu 13 kişinin koronavirüs testi pozitif sonuçlandı. Bugün oynanacak Ankaraspor maçı öncesi yaşanan şok gelişme takımın moralini bozdu. Yedi futbolcunun yanı sıra teknik ekipten iki kişi ile birer kulüp yöneticisi, tercüman, medya sorumlusu ve malzemecinin hastalandığı bildirildi.
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