Adana hız kesmedi

TFF 1. Lig'de 8'inci haftanın açılış maçında Adanaspor, deplasmanda karşılaştığı Balıkesirspor'u 3-0 mağlup etti. Çıktığı son iki maçında Giresun ve Tuzla'ya kaybeden turuncu-beyazlılar, bu galibiyetle puanını 12'ye çıkarıp kötü günlere dur dedi. Bal-Kes ise bu sezon sahasındaki ilk yenilgisini yaşadı.



OZEGOVİC HIZ KESMEDİ

MAÇA etkili başlayan konuk ekip Adanaspor, 7'inci dakikada Celil Yüksel'in pasında Ognjen Ozegovic'in attığı golle 1-0 öne geçti. 19'da bir kez daha sahneye çıkan Sırp golcü, skoru 2-0 yaptı. Ozegovic, 8'inci maçında 5 gole ulaştı. Maçta son sözü 90+2'de Berkan Fırat söyledi ve Adanaspor 3 puanın sahibi oldu.