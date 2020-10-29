Eskişehir’in iki finali var

Anadolu devi Eskişehirspor eski şaşalı günlerine dönmek için uğraşıyor.
TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 22:03Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Anadolu devi Eskişehirspor eski şaşalı günlerine dönmek için uğraşıyor. Teknik direktör İlhan Var "Önümüzde iki iç saha maçımız final niteliğinde. Bunları kazanmak istiyoruz. Böylece alt sıralardan kurtulacağız ve bu bize moral olacak" dedi. Var, taraftara da teşekkür etti: Bizi zor zamanlarımızda durmadan destekliyorlar. Etkileri büyük. Onları mutlu etmek için çabalıyoruz"