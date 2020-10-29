Haberler TFF 1.Lig Eskişehir’in iki finali var

’in iki finali var

Anadolu devi eski şaşalı günlerine dönmek için uğraşıyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 22:03 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Eskişehir’in iki finali var
Anadolu devi eski şaşalı günlerine dönmek için uğraşıyor. Teknik direktör İlhan Var "Önümüzde iki iç saha maçımız final niteliğinde. Bunları kazanmak istiyoruz. Böylece alt sıralardan kurtulacağız ve bu bize moral olacak" dedi. Var, taraftara da teşekkür etti: Bizi zor zamanlarımızda durmadan destekliyorlar. Etkileri büyük. Onları mutlu etmek için çabalıyoruz"
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