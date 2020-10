Karadeniz ekibinde teknik direktör Ertuğrul Sağlam , koronavirüs sebebiyle her hafta farklı bir kadro yapmanın kendilerini zorladığını söyledi. Sağlam "Ligin 2. haftasından bu yana koronavirüs ile uğraşıyoruz. Her hafta 6-7 oyuncuyu değiştirip sahaya çıkmak çok kolay iş değil" ifadelerini kullandı. Sağlam bu olumsuz durumdan bir an önce kurtulmak istediklerini kaydetti.