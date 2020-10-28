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Müthiş ikili

Adana Demir’in yıllara meydan okuyan usta ayakları Bandırma maçında da şov yaptılar. Bitirim ikili Güney temsilcisinin zirve yolculuğuna katkı veriyorlar

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2020 Salı 20:59 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
Müthiş ikili
TFF 1. Lig'de bu sezon tecrübe konuşmaya devam ediyor. 'un deplasmanda Bandırmaspor'u 3-0 mağlup ettiği mücadelede tüm goller 'den geldi. 34 yaşındaki yıldız forvet bu sezon takımı adına 7. defa ağları sarsmış oldu. Sezon başında verdiği tüm röportajlarda "Geçen sezon kaçan şampiyonluğu bu yıl alacağız" diyen Mehmet Akyüz bunu lafta bırakmıyor. Gollerini sıralıyor.

2 MAÇTA 3 GOL PASI
de Adana Demirspor'un hücumdaki bir başka büyük gücü. 33 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon 3. kez forma şansı buldu. Altay maçında sonradan oyuna girmişti. Ümraniye maçında 1 asist yapan Volkan, Bandırmaspor deplasmanında şov yaptı. Mükemmel oyununu 2 gol pasıyla süsledi. Adana Demirspor iki tecrübeli yıldızının performansıyla zirveye yürüyor

ADANASPOR
Tuzlaspor maçının ardından teknik heyet ve oyuncular arasında sorun yaşanmıştı. Tevfik Altındağ ve Eren Keleş süresiz kadro dışı bırakıldılar.

İSTANBULSPOR
Boğalar, 7 hafta sonunda 16 puan toplayarak son 5 sezonun en iyi başlangıcını yaptılar. 2003-04'ten bu yana ilk kez 7 haftada 15 defa ağları sarstılar.

ANKARASPOR
Başkent temsilcisinin galibiyet hasreti 6 maça çıktı. İlk hafta 'u 1-0 yenen Ankaraspor ardından 5 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

BALIKESİR
Haftayı 3 puanlı kapatan Bal-Kes'ten büyük vefa örneği. , Ankaraspor galibiyetini merhum başkan Faruk Kula'ya armağan etti.

ALTINORDU
Teknik direktör Hüseyin Eroğlu: Maç gergin bir ortamda oynandı. Sürekli itirazlar oldu. İkinci yarı baskı yedik. Beraberlik bizi üzen bir sonuç oldu

10
Mehmet Akyüz 7 gol attı, Volkan Şen 3 asist yaptı. İkilinin direkt 10 gole direkt etkisi var.

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