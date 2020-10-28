Müthiş ikili

2 MAÇTA 3 GOL PASI
Volkan Şen de Adana Demirspor'un hücumdaki bir başka büyük gücü. 33 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon 3. kez forma şansı buldu. Altay maçında sonradan oyuna girmişti. Ümraniye maçında 1 asist yapan Volkan, Bandırmaspor deplasmanında şov yaptı. Mükemmel oyununu 2 gol pasıyla süsledi. Adana Demirspor iki tecrübeli yıldızının performansıyla zirveye yürüyor
ADANASPOR
Tuzlaspor maçının ardından teknik heyet ve oyuncular arasında sorun yaşanmıştı. Tevfik Altındağ ve Eren Keleş süresiz kadro dışı bırakıldılar.
İSTANBULSPOR
Boğalar, 7 hafta sonunda 16 puan toplayarak son 5 sezonun en iyi başlangıcını yaptılar. 2003-04'ten bu yana ilk kez 7 haftada 15 defa ağları sarstılar.
ANKARASPOR
Başkent temsilcisinin galibiyet hasreti 6 maça çıktı. İlk hafta Eskişehirspor'u 1-0 yenen Ankaraspor ardından 5 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.
BALIKESİR
Haftayı 3 puanlı kapatan Bal-Kes'ten büyük vefa örneği. Balıkesirspor, Ankaraspor galibiyetini merhum başkan Faruk Kula'ya armağan etti.
ALTINORDU
Teknik direktör Hüseyin Eroğlu: Maç gergin bir ortamda oynandı. Sürekli itirazlar oldu. İkinci yarı baskı yedik. Beraberlik bizi üzen bir sonuç oldu
10
Mehmet Akyüz 7 gol attı, Volkan Şen 3 asist yaptı. İkilinin direkt 10 gole direkt etkisi var.