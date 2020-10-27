Bolu’da sessizlik

TFF 1. Lig'de sezona kötü başlayan ve henüz galibiyetle tanışamayan Boluspor, Menemen karşısında da 3 puana ulaşamadı.
TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 23:37Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2020 Salı 06:50
TFF 1. Lig'de sezona kötü başlayan ve henüz galibiyetle tanışamayan Boluspor, Menemen karşısında da 3 puana ulaşamadı. 7'nci hafta mücadelesinde sahasında Menemen ile karşılaşan Yarenler, rakibiyle golsüz berabere kalarak 1 puanla yetinmek zorunda kaldı. Bu sonucun ardından Bolu puanını 3'e çıkarıp 17'nci sırada kaldı. 6 puanlı Menemen ise 13. sırada yer buldu.