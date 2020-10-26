Haberler TFF 1.Lig Samsun’da keyifler gıcır

’da keyifler gıcır

Son iki maçta ve Keçiörengücü'nü yenerek çıkışa geçen 'da moraller yerinde.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 23:45 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Samsun’da keyifler gıcır
Son iki maçta ve Keçiörengücü'nü yenerek çıkışa geçen 'da moraller yerinde. Kırmızı Şimşekler'de maçı hazırlıkları hemen başladı. K.Ören maçında tam süre alanlar yenileme idmanı yaparken diğerleri 4'e 4 jokerli oyun, yarı sahada oyun ve dayanıklılık parkurunda çalıştı. 28 yaşına basan Tomane'nin doğum günü kutlandı.
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