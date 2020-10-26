Samsun’da keyifler gıcır

Son iki maçta Eskişehir ve Keçiörengücü'nü yenerek çıkışa geçen Samsunspor'da moraller yerinde.
TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 23:45Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Soniki maçta Eskişehir ve Keçiörengücü'nü yenerek çıkışa geçen Samsunspor'da moraller yerinde. Kırmızı Şimşekler'de Adana Demirspor maçı hazırlıkları hemen başladı. K.Ören maçında tam süre alanlar yenileme idmanı yaparken diğerleri 4'e 4 jokerli oyun, yarı sahada oyun ve dayanıklılık parkurunda çalıştı. 28 yaşına basan Tomane'nin doğum günü kutlandı.