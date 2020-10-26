Liderden nefis dönüş

Tuzla, Adana'da 26'da Ergin'in golüyle geri düştü. 42’de Aosman, 54’te Onur ve 78’de Thuram ile kazanıp zirveye kondu.
TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 23:33Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Lig lideri Tuzlaspor, Adanaspor deplasmanından 3 puanla çıktı. Adanaspor 26. dakikada Eren Keleş'in asistinde Ergin Keleş'in golüyle 1-0 öne geçti. 42'de Aias Aosman'ın uzaktan sert vuruşu skora dengeyi getirdi: 1-1. Oyuna ikinci yarıda dahil olan Onur Ayık takipçiliğini konuşturarak takımını öne taşıdı: 1-2. 78'de Thuram, Gökcan'ın pasında çok uzaklardan harika vurdu: 1-3. Tuzlaspor, 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlikle puanını 17'ye yükseltti ve zirvede kalmayı sürdürdü.