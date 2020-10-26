Boğalar acımadı

TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 23:34Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
TFF 1. Lig'e bu sezon flaş bir başlangıç yapan İstanbulspor, Eskişehirspor'a fark attı. Boğalar 21. dakikada Kristal Abazaj'ın golüyle 1-0 öne geçti. 63'te Papa Diouf skoru 2-0 yaptı. 89'da kazanılan penaltıyı Onur Ergün gole çevirdi ve İstanbulspor maçı 3-0 kazanmayı başardı. Sarı- siyahlılar puanını 16'ya yükseltirken haftayı ikinci sırada tamamladı. Karşılaşmalara altyapıdan yetiştirdiği isimlerle çıkan Es-Es 3 puanda kaldı.