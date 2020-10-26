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acımadı

1. 'e bu sezon flaş bir başlangıç yapan , 'a fark attı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 23:34 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Boğalar acımadı
1. 'e bu sezon flaş bir başlangıç yapan , 'a fark attı. 21. dakikada Kristal Abazaj'ın golüyle 1-0 öne geçti. 63'te Papa Diouf skoru 2-0 yaptı. 89'da kazanılan penaltıyı Onur Ergün gole çevirdi ve İstanbulspor maçı 3-0 kazanmayı başardı. Sarı- siyahlılar puanını 16'ya yükseltirken haftayı ikinci sırada tamamladı. Karşılaşmalara altyapıdan yetiştirdiği isimlerle çıkan Es-Es 3 puanda kaldı.
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