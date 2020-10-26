Bal-Kes nefes aldı

Balıkesir, Ankaraspor'u 2-1'le yıktı. 19. dakikada Doğa'nın sol kanattan kullandığı uzun taş atışı ceza sahasına gitti. Kaleci Emre Koyuncu topu yumrukladı. Ceza sahası dışında topa gelişine nefis vuran Cumali Bişi ağları sarstı: 0-1. Savunmadan çıkarken Doğa topu Bernard'a kaybetti. Bernard tek pasla topu Umar'la buluşturdu. Umar ceza sahasına girip kaleci Vukovic'i mağlup etti: 1-1. 48. dakikada Celal Emir sağ kanatta rakibini çalımlayıp içeri çevirdi. İsmail Yüksek gelişine plaseyi vurunca takımını öne geçirdi: 1-2. Maç böyle bitti.

LİGİN ÇOK ALTINDAYIZ!

Balıkesir hocası Mesut Dilsöz maç sonrası, "Kazanmamız gerekiyordu ve galip geldik. Camiamıza 3 puan armağan olsun" diye konuştu. Ankaraspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise, "Şu an hem fizik hem de mental olarak ligin çok altındayız" dedi.