Adanaspor 1-3 Tuzlaspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Adanaspor ile Tuzlaspor karşı karşıya geldi. Lige fırtına gibi bir başlangıç yapan Tuzlaspor, Adana engelini de 3-1'le geçip çıkışını sürdürdü.

Ev sahibi turuncu-beyazlılar 26'da Ergin Keleş'in golüyle öne geçerken, maçın geri kalan kısmında müthiş bir performans sergileyen İstanbul ekibi, 42'de Aias Aosman, 54'te Onur Ayık ve 78'de Thuram'ın golleriyle üç puana uzandı.

Namağlup unvanını koruyan ve üst üste 3. galibiyetini alan Tuzlaspor, 17 puanla haftayı lider tamamlayı garantiledi.

Üst üste 2. kez mağlup olan Adanaspor ise 9 puanda kaldı.