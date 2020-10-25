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1-3 Tuzlaspor | MAÇ SONUCU

1. Lig'in 7. haftasında 'a konuk olan Tuzlaspor, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı. Aosman, ve Thuram'ın golleriyle galibiyete uzanan ekibi, 17 puanla haftayı lider tamamlamayı garantiledi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 18:12 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 18:12
Adanaspor 1-3 Tuzlaspor | MAÇ SONUCU

1. Lig'in 7. haftasında ile Tuzlaspor karşı karşıya geldi. Lige fırtına gibi bir başlangıç yapan Tuzlaspor, Adana engelini de 3-1'le geçip çıkışını sürdürdü.

Ev sahibi turuncu-beyazlılar 26'da 'in golüyle öne geçerken, maçın geri kalan kısmında müthiş bir performans sergileyen ekibi, 42'de Aias Aosman, 54'te ve 78'de Thuram'ın golleriyle üç puana uzandı.

Namağlup unvanını koruyan ve üst üste 3. galibiyetini alan Tuzlaspor, 17 puanla haftayı lider tamamlayı garantiledi.

Üst üste 2. kez mağlup olan Adanaspor ise 9 puanda kaldı.

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