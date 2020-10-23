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Menemenspor 2-1 | MAÇ SONUCU

1. Lig'in 6'ncı hafta maçında deplasmanda Menemenspor ile karşı karşıya geldi. 'nda oynanan zorlu karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2020 Cuma 09:01
Menemenspor 2-1 Bursaspor | MAÇ SONUCU

1. Lig'de heyecan 6'ncı hafta maçlarıyla devam etti. 'nda oynanan mücadelede Menemenspor ile karşı karşıya geldi.

Zorlu karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1'lik üstünlükle tamamladı.

Menemenspor'a galibiyeti getiren golleri Sikiru Olatunbosun ve Tidjani Anaane kaydetti.

Bursaspor'un tek sayısı ise 'tan geldi.

Bu sonuçla Menemenspor puanını 5'e yükseltti, Bursaspor ise 7 puanda kaldı.

Menemenspor: 2 - Bursaspor: 1
Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Suat Arslanboğa, Mehmet Yıldırım, Murat Altan
Menemenspor: Selmani, Yusuf Talum (Dk. 55 Rıdvan Koçak), Domgjonas, Emre Batuhan Güzel, Ömer Şahbaş, Olatunbosun (Dk. 80 Kubilay Türk Yılmaz), Adamu (Dk. 61 ), Taşkın Çalış, Şeref Özcan (Dk. 80 Tidjani), Tayfun Aydoğan, Akanbi
Bursaspor: Deniz Aydın, İsmail Çokçalış, (Dk. 90+2 Eren Güler), , Onur Atasayar, Ramazan Keskin (Dk. 46 Özer Hurmacı) , Burak Altıparmak (Dk. 85 Tuğbey Akgün), (Dk. 46 Batuhan Kör), Ali Akman, Burak Kapacak
Goller: Dk. 11 Burak Kapacak (Bursaspor), Dk. 23 Olatunbosun, Dk. 89 Tidjani (Menemenspor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Emirhan Aydoğan (Bursaspor), Dk. 62 Akanbi, Dk. 90+3 Bekir Can Sönmez (Menemenspor)

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