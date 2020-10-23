Haberler TFF 1.Lig Beypiliç Boluspor teknik direktör Reha Kemal Erginer ile anlaşma sağladı!

ile anlaşma sağladı!

TFF 1. Lig ekiplerinden 'da dönemi başladı. Kırmızı-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, 'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Reha Kemal Erginer'in getirildiği duyuruldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2020 Cuma 20:43 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2020 Cuma 20:44
Beypiliç Boluspor teknik direktör Reha Kemal Erginer ile anlaşma sağladı!

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'in takımdan ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine 'in getirildiği bildirildi.

Yeni sezona Ahmet Taşyürek ile başlayan Bolu ekibi, çıktığı 5 karşılaşmada 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak sadece 1 puan toplayabilmişti. Kırmızı-beyazlı ekipte, sezonun 5. haftasında oynadığı Tuzlaspor kaşılaşmasından sonra Taşyürek'in takımdan ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışlarına başlanmıştı.

, sezonun 6. haftasında başında teknik direktör olmadan deplasmanda oynadığı maçında ikinci beraberliğini alarak puanını 2'ye çıkarmıştı.

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