Haberler TFF 1.Lig Bandırmaspor'dan flaş karar! Serdar Bozkurt sonrası iki kadro dışı

'dan flaş karar! sonrası iki

1. Lig ekibi 'da 'un sözleşmesinin feshedilmesinin ardından ağabeyi 'un yaptığı paylaşımları beğenen ile bırakıldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 19:42
Bandırmaspor'dan flaş karar! Serdar Bozkurt sonrası iki kadro dışı

RH 'da sabah saatlerinde sözleşmesi tek taraflı feshedilen 'un ağabeyi 'un sosyal medyadaki paylaşımlarını beğenerek destek veren futbolcular ve süresiz bırakıldı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Eski Teknik Direktörümüz Serdar Bozkurt'un abisi Ümit Bozkurt un da kulübümüzü küçük düşürücü ve aşağılayıcı paylaşımlarını beğenerek destek veren futbolcularımız Hüseyin Bak ve Görkem Kıran, Yönetim Kurulumuzun kararı ile süresiz olarak kadro dışı bırakılmışlardır" denildi.

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