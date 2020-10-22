4x4 Demirspor!

TFF 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Adana Demirspor, sezona kötü bir başlangıç yapan Ümraniyespor'u konuk etti. Demirspor, ilk yarıda 13 ve 32. dakikalarda günün başarılı isimlerinden Hasan Kılıç'ın golleriyle 2-0'ı yakaladı. İstanbul ekibinde Gökhan Süzen 37'de penaltıdan ilk devrenin skorunu belirledi: 2-1.

SAHNE ERKAN'IN

İkinci yarıya golle başlayan Ümraniyespor, 47'de Vasco'nun vuruşuyla skoru 2-2'ye getirdi. Ancak bu dakikadan sonra Adana temsilcisinin yıldız ismi Erkan Zengin sahne aldı. Tecrübeli forvet, 52'de ceza sahası dışından kaleci Eyüp'ü avladı: 3-2. 80'de de soldan ceza sahasına girip düzgün bir vuruşla golü buldu ve takımının galibiyetini ilan etti: 4-2.

VOLKAN VE ERKAN MÜTHİŞTİ

Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, 4-2 kazandıkları Ümraniye maçında Volkan Şen ve Erkan Zengin'e ayrı bir parantez açtı. Özat, maçta 2 golle oynayan Erkan ve 1 asist yapan Volkan için, "Volkan ve Erkan tam hazır olmamalarına rağmen yüzde 100 performans gösterdiler" ifadelerini kullandı.