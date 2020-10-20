Keçiörengücü 1-0 Bandırmaspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Keçiörengücü ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Mücadele, Keçiörengücü'nün tek gollü üstünlüğü ile 1-0 tamamlandı.

Karşılaşmanın tek golü 14. dakikada Alper Yılmaz'dan geldi. Bu galibiyetle Keçiörengücü topladığı 13 puanla maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, Bandırmaspor 5 puanla 13. sırada kaldı.

KEÇİÖRENGÜCÜ - BANDIRMASPOR İLK 11'LER

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydın, Mert Kula, Soner Gönül, Süleyman Olgun, Uğur Utlu, Barış Alper Yılmaz, İrfan Akgün, Famoussa Kone, Cem Ekinci.

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Hakan Bilgiç, Mehmet Yiğit, Fırat Arıkan, Feyyaz Belen, İshak Çakmak, Hüseyin Bak, Guy Lucien Michel Landel, Berat Satılmış, Yonathan del Valle, Mickael Franck Pote.