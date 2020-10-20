Haberler TFF 1.Lig İzmir’de derbi ateşi yandı! İşte Altınordu-Altay mücadelesinin muhtemel 11'leri

’de derbi ateşi yandı! İşte Altınordu-Altay mücadelesinin muhtemel 11'leri

1’inci Lig’de deplasmanda ’a 5-2'lik skorla yenilerek zirve yarışında yara alan Altınordu yarın son olarak ’u 1-0’lık skorla geçen Altay’ı konuk edecek. İşte iki ekibin muhtemel 11'leri...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 13:42
İzmir’de derbi ateşi yandı! İşte Altınordu-Altay mücadelesinin muhtemel 11'leri

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbisinde Hakan Ceylan düdük çalacak. Ligde 9 puan toplayan Altınordu 6'ncı sırada yer bulurken, 10 puanı bulunan Altay ise 3'üncü basamakta yer alıyor. Koronavirüs salgını önlemleri nedeniyle karşılaşamaya seyirci alınmayacak.

İç saha maçlarını aynı stadyumda oynayan iki ekipten ev sahibi konumundaki kırmızı-lacivertlilerde tedavisi süren stoper Yusuf ve sağ bek Emre ile idman eksiği olan stoper Yiğithan forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılarda tedavisi devam eden sol kanat Ziya kadroda yer almayacak. Adale ağrısı olan sağ kanat Kappel'in durumu maç saatinde netleşecek. Altınordu Hüseyin Eroğlu ve Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, derbide 3 puan hedeflediklerini söyledi.

ALTINORDU MUHTEMEL 11
Erhan, Alper, Sinan, Kahraman, Ufuk, Muzaffer, Burak, Ahmet İlhan, Muhammed, Metehan, Ahmet Dereli

ALTAY MUHTEMEL 11
Burak, Tolga, İbrahim, Lokman, Özgür, Scuk, Yekta, Erhan, Regattin, Amorim, Paixao

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