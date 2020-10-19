Haberler TFF 1.Lig Tuzla 90’da güldü

90’da güldü

1. Lig'de muhteşem bir geri dönüş yaşandı. Ligde galibiyeti olmayan , Tuzlaspor'u konuk etti. 40'ta Boluspor'da 'ın sağ kanattan çizgiye inip arka direğe açtığı ortaya Marlinho kafayı vurdu ve top ağlarla buluştu: . 78'de 'ın ara pasında ceza sahasına sokulan , yerden köşeyi gördü: 1-1. 90. dakikada Gökcan'ın şutu savunmadan döndü topla buluşan Aosman sağ ayağıyla çalımladı, sol ayağıyla nefis bir gol attı: 1-2. Boluspor bu sonuçla ligde 1 puanda kalırken 11 puana yükseldi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 23:56 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Tuzla 90’da güldü

1. Lig'de muhteşem bir geri dönüş yaşandı. Ligde galibiyeti olmayan , Tuzlaspor'u konuk etti. 40'ta Boluspor'da 'ın sağ kanattan çizgiye inip arka direğe açtığı ortaya Marlinho kafayı vurdu ve top ağlarla buluştu: . 78'de 'ın ara pasında ceza sahasına sokulan , yerden köşeyi gördü: 1-1. 90. dakikada Gökcan'ın şutu savunmadan döndü topla buluşan Aosman sağ ayağıyla çalımladı, sol ayağıyla nefis bir gol attı: 1-2. Boluspor bu sonuçla ligde 1 puanda kalırken 11 puana yükseldi.

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