Tuzla 90’da güldü

TFF 1. Lig'de muhteşem bir geri dönüş yaşandı. Ligde galibiyeti olmayan Boluspor, Tuzlaspor'u konuk etti. 40'ta Boluspor'da Melih Okutan'ın sağ kanattan çizgiye inip arka direğe açtığı ortaya Marlinho kafayı vurdu ve top ağlarla buluştu: 1-1. 78'de Rogerio Thuram'ın ara pasında ceza sahasına sokulan Onur Ayık, yerden köşeyi gördü: 1-1. 90. dakikada Gökcan'ın şutu savunmadan döndü topla buluşan Aosman sağ ayağıyla çalımladı, sol ayağıyla nefis bir gol attı: 1-2. Boluspor bu sonuçla ligde 1 puanda kalırken Tuzla 11 puana yükseldi.