Haberler TFF 1.Lig Levent Kurt: Kayserispor stajyerlik yapılacak kulüp değil

: stajyerlik yapılacak kulüp değil

eski futbolcusu , yaptığı açıklamalada ilginç değerlendirmelerde bulundu. Eski futbolcu Kurt Kayserispor'un kötü gidişi ile ilgili olarak "Kayserispor stajyerlik yapılacak kulüp değil" dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 09:11
Levent Kurt: Kayserispor stajyerlik yapılacak kulüp değil

'de 5 hafta sonrasında 2 galibiyet alıp 6 punda kalan, son oynadığı maçta sahasında 'a farklı mağlup olan 'da sular durulmuyor. Kayserispor taraftarı, sergilenen futbol ve alınan kötü sonuçtan ötürü Sportif Direktör ile Teknik Direktör Bayram Bektaş'ı eleştiri yağmuruna tutarken eski futbolcu da, Sivasspor maçı sonrası sosyal paylaşım sitesindeki hesabından bir açıklama yaptı.
Levent Kurt, Sivasspor maçı sonrasında; "Bu kadar ile takım kuramıyorsanız bırakın bu işi. Kayserispor stajyerlik yapacağınız bir kulüp değil. Berna başkanı yanlış yönlendirenler, başta Bülent Bölükbaşı. Transfer dediniz alın size transfer. Sonuç sıfır. Menajerin elde kalmış adamlarını alıp transfer yapılmaz. İskeleti koruyup dört beş tane elit adam alsaydınız şimdi oturup keyif ile maç seyrederdik. Siz sorumluları Allah'a havale ediyorum" cümleleri kurdu.

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