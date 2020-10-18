Altay'dan vurgun!

TFF 1. Lig'de 5'inci hafta maçında Adana Demirspor'u ağırlayan Altay, çifte vurgun yaptı... Zirve mücadelesi veren rakibini Marco Paixao'nun tek golüyle yenen siyah-beyazlılar, hem rakibinin tekerine çomak soktu, hem de kendisi potaya girdi: 1-0. İlk yarının 15. dakikasında İzmir ekibinin golcüsü, müsait durumda ağları havalandırarak ilk yarının skorunu ilan etti.



ALTINORDU İLE DERBİ

İkinci yarıda konuk Adana Demirspor'un hocası Ümit Özat, skoru değiştirmek için tüm hamlelerini yapmasına rağmen takımının ilk yenilgisine engel olamadı. Bu yenilgiyle zirve yarışında ağır bir yara alan Adana Demirspor, 8 puanda kalırken, Altay 10 puanla ikinci sıraya yükseldi. Hafta içi mesaisinde Demirspor, Ümraniye'yi ağırlayacak, Altay ise Altınordu ile İzmir derbisine çıkacak.