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Altay'dan vurgun!

Sahasında konuk ettiği Demirspor’u, Paixao’nun tek golüyle geçen ve 3 puana uzanan siyah-beyazlılar, zirve yarışına ortak oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 23:49 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 06:50
Altay'dan vurgun!

1. Lig'de 5'inci hafta maçında Demirspor'u ağırlayan Altay, çifte vurgun yaptı... Zirve mücadelesi veren rakibini Marco Paixao'nun tek golüyle yenen siyah-beyazlılar, hem rakibinin tekerine çomak soktu, hem de kendisi potaya girdi: 1-0. İlk yarının 15. dakikasında ekibinin golcüsü, müsait durumda ağları havalandırarak ilk yarının skorunu ilan etti.

ALTINORDU İLE DERBİ
İkinci yarıda konuk 'un hocası , skoru değiştirmek için tüm hamlelerini yapmasına rağmen takımının ilk yenilgisine engel olamadı. Bu yenilgiyle zirve yarışında ağır bir yara alan Adana Demirspor, 8 puanda kalırken, Altay 10 puanla ikinci sıraya yükseldi. Hafta içi mesaisinde Demirspor, Ümraniye'yi ağırlayacak, Altay ise Altınordu ile İzmir derbisine çıkacak.

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