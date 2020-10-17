Haberler TFF 1.Lig Ümraniyespor - Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? İlk 11'ler | TFF 1. Lig

Ümraniyespor - maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? İlk 11'ler | 1. Lig

. 1. Lig'in 5. haftasında Ümraniyespor sahasında 'nü konuk ediyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Ümraniyespor - Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? İlk 11'ler...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 11:05 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 13:08
Ümraniyespor - Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? İlk 11'ler | TFF 1. Lig

1. Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta mücadelesinde Ümraniyespor ile karşılaşacak.

Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Maçın yayınlanacağı saat ve yayınlanacağı kanal da merak ediliyor. Ümraniyespor - Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

ÜMRANİYESPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor - Keçiörengücü maçı 17 Ekim Cumartesi günü saat 13:30'da TRT Spor internet sitesinden şifresiz yayınlanacak.

İLK 11'LER
Ümraniyespor: Ahmet Eyüp, Alaaddin, Alim, Glumac, Gökhan Süzen, Yunus Emre, Batuhan, Serkan, Camara, Zivkovic, Honore

Keçiörengücü: Metin, Samet, Selimhan, Abdulkadir, Soner, Süleyman, Uğur, Dialiba, Kone, Cem Ekinci, Arb Manaj

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