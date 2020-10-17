Ümraniyespor 1-2 Ankara Keçiörengücü | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Ümraniyespor Şehir Stadı'nda Ümraniyespor ile Ankara Keçiörengücü kozlarını paylaştı. Keçiörengücü, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Mücadelenin golleri Ümreniyespor adına Mert Kula (K.k. 45')'dan gelirken, Keçiörengücü 63. dakikada Süleyman'ın penaltısıyla durumu eşitledi ve 75'te Cem Ekinci skoru 2-1'e getirdi.
Bu sonuçla Keçiörengücü 10 puanla 2. sırada yer aldı. Ümraniyespor ise 4 puanla 14. sırada kendine yer buldu.
Ümraniyespor gelecek hafta Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Keçiörengücü ise evinde Bandırmaspor'u ağırlayacaak.