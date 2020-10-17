Haberler TFF 1.Lig Ümraniyespor 1-2 Ankara Keçiörengücü | MAÇ SONUCU

Ümraniyespor 1-2 Ankara | MAÇ SONUCU

1. Lig'in 5. haftasında Ümraniyespor ile Ankara karşı karşıya geldi. Mücadele Ankara Keçiörengücü'nün 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 11:05 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 16:52
Ümraniyespor 1-2 Ankara Keçiörengücü | MAÇ SONUCU

1. Lig'in 5. haftasında Ümraniyespor Şehir Stadı'nda Ümraniyespor ile Ankara kozlarını paylaştı. Keçiörengücü, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Mücadelenin golleri Ümreniyespor adına Mert Kula (K.k. 45')'dan gelirken, Keçiörengücü 63. dakikada Süleyman'ın penaltısıyla durumu eşitledi ve 75'te Cem Ekinci skoru 2-1'e getirdi.

Bu sonuçla Keçiörengücü 10 puanla 2. sırada yer aldı. Ümraniyespor ise 4 puanla 14. sırada kendine yer buldu.

Ümraniyespor gelecek hafta Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Keçiörengücü ise evinde Bandırmaspor'u ağırlayacaak.

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