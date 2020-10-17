Haberler TFF 1.Lig Bandırmaspor - Eskişehirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? iLK 11'ler | TFF 1. Lig

Bandırmaspor - maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? iLK 11'ler | 1. Lig

. 1. Lig'in 5. haftasında Bandırmaspor sahasında 'u konuk ediyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Bandırmaspor - Eskişehirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? İlk 11'ler

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 11:20 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 13:09
Bandırmaspor - Eskişehirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? iLK 11'ler | TFF 1. Lig

1. Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta mücadelesinde Bandırmaspor ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Maçın yayınlanacağı saat ve yayınlanacağı kanal da merak ediliyor. Peki, Bandırmaspor - Eskişehirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

BANDIRMASPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bandırmaspor - Eskişehirspor maçı 17 Ekim Cumartesi günü saat 13:30'da TRT Avaz'da canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER
Bandırmaspor: Gökhan, Hakan, Feyyaz, Mehmet, Gökay, Halilovic, İshak, Landel, Berat, Del Valle, Pote

Eskişehirspor: Ekrem, Erdal, Sezgin, Bedirhan, Bilal, Onur,. Mehmet, Kaan Gül, Sholaja, Oluwadeji Alimi, İbrahim Halil Öner

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