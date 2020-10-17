Bandırmaspor - Eskişehirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? iLK 11'ler | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta mücadelesinde Bandırmaspor ile Eskişehirspor karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Maçın yayınlanacağı saat ve yayınlanacağı kanal da merak ediliyor. Peki, Bandırmaspor - Eskişehirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

BANDIRMASPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bandırmaspor - Eskişehirspor maçı 17 Ekim Cumartesi günü saat 13:30'da TRT Avaz'da canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Bandırmaspor: Gökhan, Hakan, Feyyaz, Mehmet, Gökay, Halilovic, İshak, Landel, Berat, Del Valle, Pote

Eskişehirspor: Ekrem, Erdal, Sezgin, Bedirhan, Bilal, Onur,. Mehmet, Kaan Gül, Sholaja, Oluwadeji Alimi, İbrahim Halil Öner