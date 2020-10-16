Haberler TFF 1.Lig Menemen’in miladı olacak

Menemen’in miladı olacak

Ligin dibine demir atan Menemenspor'da , pazartesi günkü Akhisar maçının kendileri için milat olacağını aktardı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 23:41 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2020 Cuma 06:50
Menemen’in miladı olacak

Ligin dibine demir atan Menemenspor'da , pazartesi günkü Akhisar maçının kendileri için milat olacağını aktardı. Ege derbisine iyi hazırlandıklarını belirten Laleci, "Maalesef sezona istediğimiz gibi başlayamadık. Geleceğe umutla bakıyoruz. Hatalarımızdan ders aldık. Akhisarspor maçını kazanacağımıza yürekten inanıyorum. Kolay müsabaka olmayacak" dedi.

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