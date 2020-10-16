Ligin dibine demir atan Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci, pazartesi günkü Akhisar maçının kendileri için milat olacağını aktardı. Ege derbisine iyi hazırlandıklarını belirten Laleci, "Maalesef sezona istediğimiz gibi başlayamadık. Geleceğe umutla bakıyoruz. Hatalarımızdan ders aldık. Akhisarspor maçını kazanacağımıza yürekten inanıyorum. Kolay müsabaka olmayacak" dedi.
Menemen’in miladı olacak
Ligin dibine demir atan Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci, pazartesi günkü Akhisar maçının kendileri için milat olacağını aktardı.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 23:41 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2020 Cuma 06:50