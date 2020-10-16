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Çotanak seri peşinde

’a konuk olacak Giresunspor, tüm planlarını 3’te 3 yapmak üzerine kurdu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 23:34 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2020 Cuma 06:50
Çotanak seri peşinde

1. Lig'in 5. haftasında 'a konuk olacak Giresunspor, galibiyet serisini sürdürmek istiyor. ve zaferleriyle kendine gelen yeşilbeyazlı ekibin basın sözcüsü , deplasmandan üç puanla dönmeyi hedeflediklerini söyledi. Karademir, ligin her sonuca açık olduğunu vurgulayarak, "Galibiyet için 'ya gidiyoruz. Ankaraspor da bilindiği gibi zor günlerden geçiyor. Şu zamanlarda hiçbir kulübün içerisinde bulunduğu durum kolay değil. Galibiyet için sahaya çıkacağız. Ankara'dan üç puanla dönmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

'290 BİN EURO LAZIM'

basın sözcüsü Ferhat Karademir, William Sery'nin 'ya başvurduğunu ve transfer tahtasının kapandığını belirtti. Oyuncuya 290 bin euro ödeme yapılması gerekiyor.

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