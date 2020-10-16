Çotanak seri peşinde

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Ankaraspor'a konuk olacak Giresunspor, galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Bursa ve Bolu zaferleriyle kendine gelen yeşilbeyazlı ekibin basın sözcüsü Ferhat Karademir, deplasmandan üç puanla dönmeyi hedeflediklerini söyledi. Karademir, ligin her sonuca açık olduğunu vurgulayarak, "Galibiyet için Ankara'ya gidiyoruz. Ankaraspor da bilindiği gibi zor günlerden geçiyor. Şu zamanlarda hiçbir kulübün içerisinde bulunduğu durum kolay değil. Galibiyet için sahaya çıkacağız. Ankara'dan üç puanla dönmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

'290 BİN EURO LAZIM'

Giresun basın sözcüsü Ferhat Karademir, William Sery'nin FIFA'ya başvurduğunu ve transfer tahtasının kapandığını belirtti. Oyuncuya 290 bin euro ödeme yapılması gerekiyor.